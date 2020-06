Cafu: "Lanciato dalla Roma, consacrato dal Milan. Spero che Fonseca riporti in alto i giallorossi"

L'ex terzino Cafu, da oggi 50enne, che in Italia abbiamo conosciuto ed apprezzato con le maglie di Milan e Roma, ha parlato nel corso di un'intervista a Record, in cui ha voluto ripercorrere anche il suo approdo in Serie A con i giallorossi: "La Roma mi ha portato sulla scena internazionale e il Milan mi ha consacrato. Spero che la Roma riesca a essere quel club brillante come ai nostri tempi, quando incantava e portava il pubblico allo stadio per ammirare il bel calcio. Mi auguro che con il nuovo allenatore (Fonseca, ndr) possa tornare ad essere una squadra competitiva".