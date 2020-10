Cagliari, affaticamento all'adduttore destro per Godin. Il report completo dell'allenamento

Ultime sul Cagliari dalla nota ufficiale del club. "Dopo la giornata di riposo i rossoblù, reduci dalla vittoriosa trasferta di Torino, si sono ritrovati questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per iniziare a preparare la gara di domenica contro il Crotone in programma alle 12.30 alla Sardegna Arena (biglietti in vendita da oggi). Dopo la fase di attivazione, due gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impiegati nella gara contro i granata hanno svolto un allenamento metabolico; per gli altri giochi di posizione e una partitella a campo ridotto. Si sono allenati regolarmente con la squadra Marko Rog, uscito dal campo domenica dopo una contusione al fianco destro, e Alessandro Tripaldelli. Ha proseguito nel lavoro personalizzato Gaston Pereiro. A riposo Luca Ceppitelli e Diego Godin: il primo ha svolto accertamenti che hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della gamba sinistra; il difensore uruguaiano soffre di un affaticamento all’adduttore destro. Terapie per Simone Pinna. Domani ad Asseminello è in programma una doppia seduta di allenamenti".