Il Cagliari si è allenato anche questa mattina al Centro sportivo di Assemini, in vista della partita casalinga di sabato alla Sardegna Arena contro il Parma (ore 18). Dopo l’attivazione, la squadra ha effettuato un riscaldamento tecnico con esercizi a coppie. Ha fatto seguito la parte tattica, che ha visto il gruppo coinvolto in una serie di sviluppi offensivi e difensivi in funzione della gara. A chiudere la seduta una sessione di cross e tiri in porta. Luca Ceppitelli e Daniele Ragatzu hanno proseguito nel lavoro personalizzato. Ai box Alberto Cerri e Marko Rog. Domani mattina è in programma la rifinitura. Lo riporta il sito ufficiale del club.