© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari si avvicina alla sfida di domenica pomeriggio al "Luigi Ferraris" contro il Genoa. La squadra di Rolando Maran si è ritrovata questa mattina ad Asseminello per una nuova seduta. Dopo la fase iniziale caratterizzata da un circuito di agilità, il lavoro sul campo è proseguito prima con le esercitazioni sugli sviluppi offensivi e poi con quelle relative ai calci piazzati a favore e contro. Parte finale dedicata a cross e conclusioni in porta. Luca Ceppitelli ha lavorato parzialmente in gruppo, mentre Federico Mattiello e Marko Rog continuano a svolgere il programma personalizzato. Si torna in campo domani mattina per l'allenamento della vigilia, come riportato dal sito ufficiale del club.