Milan, Furlani e Gazidis indagati e perquisizioni: licenziato il direttore amministrativo Savi

Arrivano novità importanti in merito al caos che si è creato in casa Milan nelle scorse settimane, con le perquisizioni in sede e l'iscrizione nel registro degli indagati di Ivan Gazidis, ex amministratore delegato del club rossonero, e Giorgio Furlani, suo successore. Secondo quanto riportato da Il Giornale, che parla di quanto di buono fatto dalla nuova proprietà del Milan in questi ultimi due anni, specialmente nel campo del risanamento economico, la nota stonata è proprio quella relativa alle indagini per il passaggio di proprietà che non sarebbe stato tale, a detta degli inquirenti, e con il Milan che sarebbe ancora nelle mani del fondo Elliott.

Caso da gestire.

L'ostacolo è definito una "rogna" da gestire da Il Giornale, e viene spiegato come questa sia nata dalla diffusione di una bozza destinata a potenziali investitori arabi che sarebbe stata passata agli inquirenti, secondo un'indiscrezione del Corriere della Sera di un paio di settimane fa, da Aldo Savi, Financial & Administrative Director rossonero. Secondo quanto riportato dal quotidiano, per questo gesto Savi sarebbe stato licenziato in tronco.