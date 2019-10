Cagliari, contusione per Birsa. Terapie a Roma per Alessio Cragno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continuano gli allenamenti in casa Cagliari per la formazione di Rolando Maran in vista della ripresa del campionato. Quest'oggi la formazione sarda ha lavorato sulla mobilità, sull'agilità e sulle conclusioni in porta.

Birsa si è allenato a parte per via di una contusione alla coscia destra rimediata in allenamento, lavoro differenziato anche per Klavan, Lykogiannis e Pisacane. Continua il suo percorso di recupero dall'infortunio alla spalla Alessio Cragno: dopo aver ricominciato l'iter riabilitativo ad Assemini, il portiere ha iniziato i trattamenti fisioterapici presso la Clinica “Villa Sturat” di Roma.