© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova seduta di allenamento per il Cagliari questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini. La squadra è al lavoro per preparare l’impegno di sabato, l’anticipo della 21esima giornata del campionato: al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Cagliari sfiderà il Sassuolo. La sessione di oggi è iniziata in palestra con un lavoro di forza svolto in base al minutaggio. Quindi il gruppo si è spostato in campo: tecnica a coppie, esercitazioni didattiche su sviluppi della fase offensiva. In chiusura partita a metà campo. Con la squadra anche Alessandro Deiola, appena rientrato dal Parma. Per Marco Andreolli, Alberto Cerri, Ragnar Klavan e Marco Sau seduta di lavoro personalizzata. Il Cagliari si allenerà nuovamente domani mattina.