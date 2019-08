Cagliari, Joao Pedro salva i sardi da una sconfitta a Catania

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al Cagliari è servita una rete di Joao Pedro per evitare di uscire sconfitto dal Massimino di Catania, teatro in cui la compagine siciliana di Serie C ha dato filo da torcere ai sardi. Nei quali, come vi abbiamo raccontato , giocava dall'inizio il nuovo arrivato Radja Nainggolan. Ma in vantaggio ci sono passati quasi subito i padroni di casa, grazie alla rete dell'esperto Curiale. Gol del pari cagliaritano arrivato solo al minuto 87, con Joao Pedro che ha evitato la sconfitta.