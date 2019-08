70' di Ninja col Catania: Maran opta per Nainggolan trequartista

Più di 70 minuti per Radja Nainggolan nell'amichevole disputata a Catania dal Cagliari di Rolando Maran. Il centrocampista belga viene schierato come trequartista e fa intravedere già cosa può dare alla formazione sarda. La forma non è ancora delle migliori, ma il tocco c'è, gli inserimenti anche soprattutto nel primo tempo. Nainggolan ci prova anche dalla distanza, ma senza fortuna: il tiro dai 35 metri, scoccato dopo la mezz'ora, si alza di poco sopra la traversa. Meno intesa, nella ripresa, la prova dell'ex giocatore dell'Inter. Inserimento graduale negli schemi di Maran (applaudito nel suo ritorno al Massimino, già tecnico del Catania nell'avventura dei siciliani in A).