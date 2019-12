© foto di Federico Gaetano

Luca Marchegiani ha rilasciato una intervista ai taccuini de 'LUnione Sarda' a tre giorni dalla sfida tra Lazio e Cagliari. L'ex portiere biancoceleste s'è soffermato a lungo sulla stagione della squadra di Maran e ha detto quali sono, a suo avviso, i segreti dei rossoblù: "Nainggolan è il nuovo acquisto che mi ha sorpreso di più - ha detto -. Ora è semplice dirlo, però ad agosto in molti lo davano per finito, dicevano che non avrebbe avuto le giuste motivazioni. Invece ha trovato la collocazione perfetta in campo ed è fondamentale anche in zona gol. Detto ciò, la forza di questo Cagliari è il gruppo", ha detto Marchegiani che prosegue. "Alle volte inserire dei campioni non è sempre un bene. Pisacane ad esempio si è sudato la maglia ed è grazie a giocatori come lui che adesso il Cagliari è in alto".