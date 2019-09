Cagliari, Nainggolan punta l'Hellas per essere al top con la Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria in casa del Napoli e il quarto posto in classifica conquistato, il Cagliari si prepara al prossimo match di campionato contro l'Hellas Verona. Per la sfida della 'Sardegna Arena' Rolando Maran potrebbe tornare ad avere a disposizione Radja Nainggolan. Il belga, reduce da un problema al polpaccio, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, punta ad essere convocato contro gli uomini di Juric per poi essere al top della condizione per la sfida contro la sua ex squadra: la Roma.