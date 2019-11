Cagliari, per Birsa e Ceppitelli Fiorentina a rischio: anche oggi a parte

© foto di Federico Gaetano

La seduta odierna, in casa Cagliari, ha preso avvio con una serie di esercizi di tecnica a coppie. A seguire i rossoblù si sono dedicati alla tattica: sviluppi offensivi di squadra e situazionali. In chiusura, partita sui 70 metri. Personalizzato per Valter Birsa e Luca Ceppitelli. Domani mattina si replica con una nuova sessione di allenamento.