Cagliari, personalizzato per Ceppitelli. Terapie per Faragò

Ripresa degli allenamenti per il Cagliari di Walter Zenga questo pomeriggio ad Assemini. Dopo l'attivazione, la squadra è stata impegnata in una serie di partite a tema in spazi ridotti. La seduta si è conclusa con una partita di 25 minuti giocata a tutto campo. Sempre personalizzato per Luca Ceppitelli, Paolo Faragò ha proseguito le terapie.