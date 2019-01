Cagliari, rientrati Joao Pedro e Farias: i due regolarmente in gruppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovo allenamento al Centro sportivo di Assemini dove il Cagliari prepara la sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Lavoro personalizzato per i rossoblù che a gruppi hanno svolto dopo il riscaldamento, circuiti di forza e propriocettiva, esercitazioni dedicate a tecnica e possesso palla. Con la squadra anche Farias e Joao Pedro, rientrati dal Brasile; Rafael usufruirà invece di alcuni giorni di permesso per motivi personali. Domani pomeriggio è in programma una nuova seduta.