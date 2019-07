Si continua a lavorare nel ritiro di Pejo. Il Cagliari è pronto a tuffarsi nel weekend che culminerà con l'amichevole di domenica pomeriggio, in programma alle ore 17.30 contro la FeralpiSalò e che verrà trasmessa in diretta streaming sui nostri canali. Intanto è arrivato in Trentino anche il Direttore Generale Mario Passetti, che ha assistito a tutta la seduta pomeridiana di venerdì. Allenamento iniziato con l'attivazione tecnica fatta di esercizi sulla trasmissione del pallone. A seguire, mister Maran e i suoi collaboratori si sono concentrati sui reparti e l'applicazione della fase difensiva. Chiusura con un torneo a tre squadre e un lavoro finalizzato al miglioramento della potenza metabolica. Domani al mattina una nuova seduta. Lo riporta il sito ufficiale dei rossoblù.