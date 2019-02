© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non ha preso parte all’allenamento di oggi Kiril Despodov, a causa di una lombalgia. Fabrizio Cacciatore ha svolto quasi tutta la seduta con la squadra. Lavoro personalizzato per Paolo Faragò, Filippo Romagna e Cyril Théréau. Terapie per Alberto Cerri.