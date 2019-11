Cagliari, torna in gruppo Cigarini. Ancora a parte Ceppitelli e Faragò

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Cagliari si è ritrovato questa mattina per proseguire la preparazione alla sfida di lunedì contro la Sampdoria, in programma alle 20.45 alla Sardegna Arena. Prima fase della seduta che ha visto una serie di lavori personalizzati in palestra. A seguire tutti in campo: esercitazione tecnica a coppie, quindi lavoro per reparti e chiusura con un triangolare caratterizzato da partitelle a campo ridotto e ad alta intensità. Luca Cigarini è tornato in gruppo, Luca Ceppitelli e Paolo Faragò hanno svolto un programma personalizzato. Valter Birsa ha continuato le terapie per recuperare dall'infortunio alla mano.