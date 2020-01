© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ibra, Kulusevski, Demme sono già i giocatori protagonisti finora della sessione di mercato di gennaio per i club di Serie A. Una sessione che durerà fino a venerdì 31 gennaio alle ore 20 quando si chiuderanno le contrattazioni. Possibile, però, come riporta il Corriere dello Sport, che la deadline possa essere spostata di qualche ora come accaduto anche la scorsa estate. Una scelta, questa, utile sia ai club per il completamento delle trattative, sia ai media per dare maggiore copertura all'evento.