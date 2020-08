Cambiasso: "Dopo queste sconfitte si cambiano presidenti e si anticipano le elezioni"

Esteban Cambiasso, talent di SKY, ha parlato della situazione in casa Barcellona. "Di solito si cambia tutto, è successo sia a Barça che al Real Madrid, con risultati così, possono anticipare elezioni, candidare presidenti, cambiare allenatore. In queste condizioni non si dovrebbe vincere. Come parliamo bene di Bayern Monaco o di Atalanta, il merito di lavorare bene c'è. Il risultato è per chi gioca".