Cambiasso: "Eriksen pericolo numero uno per il Liverpool"

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sky Sport poco prima della finale di Champions tra Tottenham e Liverpool. "Eriksen per me è il calciatore più importante degli spurs, si parla tanto di Kane e Llorente ma sono curioso di capire chi avrà la meglio tra la qualità del centrocampista del Tottenham e l'intensità del centrocampista del Liverpool", le parole dell'argentino.