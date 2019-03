© foto di Federico De Luca

Esteban Cambiasso, presente negli studi di Sky Sport, ha così parlato di Lionel Messi, e più in generale tornando anche a toccare l'argomento dello storico dualismo con Cristiano Ronaldo, in previsione della gara di stasera di Champions: "Messi stamattina si è svegliato ed ha letto su tutti i giornali che Cristiano Ronaldo era il migliore al mondo, tutti, anche in Argentina. Il risveglio è stato così così e so che stasera vorrà fare di tutto per dimostrare che si sbagliano. Mi aspetto una partita diversa dall'andata, con il Barcellona che farà gol ed anche più di uno. Ieri ho visto scendere i giocatori della Juve dal pullman e ho capito che erano convinti. Messi non è così, non farà mai vedere niente di tutto questo. Bisogna capire cosa fa quando comincia a partecipare. Non è uno egoista, ha una grande amicizia con Suarez e se lo vede segnare al posto suo ha la stessa felicità. Lui e Ronaldo sono i Nadal e Federer del calcio".