Esteban Cambiasso, storico ex Inter ora opinionista, ha parlato del club nerazzurro negli studi di Sky Sport: "Conte sta provando a dare subito una mentalità vincente ai propri giocatori. Si vede che sta lavorando in una direzione precisa, le sue idee sono chiare anche se è passato poco tempo per dare una valutazione completa. I calciatori vogliono entrare nella storia del club e questo è fondamentale per rilanciare la squadra in ottica vincente".