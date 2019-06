© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esteban Cambiasso, ex giocatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare ciò che è successo nella finale di UEFA Champions League: "Diciamo che di tutto quello che dicevamo non è successo nulla. Come partita è stato tutto il contrario di ciò che abbiamo immaginato. Abbiamo visto un Liverpool che si è accontentato. Sono stati bravi a non rischiare nulla".

Cosa poteva fare Pochettino?

"Non lo so, loro ce l'hanno tutti i giorni i giocatori. Faccio fatica a dire cosa avrebbe dovuto fare, non ti aspetti ciò che è successo dopo un minuto di gioco. Stravolge tutto, ha cambiato tutto per entrambi. Secondo me nessuno dei due ha fatto la partita che aveva immaginato".