© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi si torna in campo per le qualificazioni del Campionato Europeo Under 17. Ecco di seguito il programma completo delle partite da giocare

Le partite in programma:

13:00 Grecia U17-Germania U17

13:00 Kazakistan U17-Azerbaigian U17

16:00 Albania U17-Georgia U17

16:00 Ucraina U17-Portogallo U17