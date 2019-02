Questa settimana si torna in campo per il Campionato Primavera 2 per giocare la diciassettesima giornata. Ecco di seguito le partite in programma e la classifica dei due gironi aggiornata.

Gruppo A:

22.02. 16:30 Cittadella U19-Padova U19

23.02. 11:00 Salernitana U19-Cremonese U19

23.02. 14:30 Brescia U19-Spezia U19

23.02. 14:30 Carpi U19-Bologna U19

23.02. 14:30 Parma U19-Venezia U19

23.02. 14:30 Spal U19-Verona U19

Gruppo B:

23.02. 14:30 Pescara U19-Frosinone U19

23.02. 14:30 Foggia U19-Benevento U19

23.02. 14:30 Lazio U19-Cosenza U19

23.02. 14:30 Lecce U19-Ascoli U19

23.02. 10:30 Livorno U19-Crotone U19

La classifica del girone A:

Bologna 37

Spal 35

Venezia 28

Spezia 27

Verona 25

Brescia 22

Cremonese 22

Parma 20

Padova 17

Carpi 17

Salernitana 9

Cittadella 8

La classifica del girone B:

Ascoli 32

Pescara 31

Lazio 30

Lecce 26

Livorno 23

Benevento 20

Frosinone 19

Foggia 14

Crotone 13

Perugia 10

Cosenza 9