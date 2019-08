© foto di Insidefoto/Image Sport

Vincent Candela, ex giallorosso, ha parlato della Roma su La Gazzetta dello Sport. "Per me in estate ha fatto bene. Il cambio di tecnico ha portato una ventata nuova, quello che ci voleva. La squadra mi piace, è alla pari con l’Inter. Juventus e Napoli sembrano più forti di tutte, ma il calcio è bello anche per questo: i valori iniziali, quelli espressi sulla carta, possono cambiare. La Roma dal secondo al quarto posto ci può star dentro".