© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dagli studi di Sky, nel post partita di Atletico Madrid-Juventus, Fabio Capello ha parlato di Leonardo Bonucci e del presunto fallo subito dal difensore bianconero in occasione della rete di Gimenez: "In Italia siamo abituati bene, appena ti accarezzano vai a terra e ti fischiano il fallo. Bonucci è stato appena sfiorato, si è buttato subito e questi sono i risultati. Chiaramente il fallo non c'era".