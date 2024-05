Juventus, Allegri: "Non esistono gare facili, la Salernitana è squadra molto viva"

"Sono partite difficili da vincere. La Salernitana è una squadra viva. Ha recuperato due gol al Sassuolo in casa, ha tenuto testa alla Lazio, ha fatto una gara di livello con l'Atalanta. Le gare si vincono sul terreno di gioco, non sulla carta. Oggi non è una prova generale della finale di coppa Italia. Ho schierato calciatori affidabili, la concentrazione è tutta sul match che sta per iniziare. Sciopero dei tifosi? Saremo noi a dover trascinare il pubblico, con la nostra tecnica e con la volontà di portare a casa il risultato pieno contro una Salernitana in salute e che in attacco ha elementi particolarmente rapidi. Infortuni? Contro l'Atalanta potrebbero tornare a disposizione Alex Sandro e Danilo". Queste le parole del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri intervenuto a DAZN. Di seguito le formazioni ufficiali:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. A disp: Perin, Pinsoglio, Djalò, Miretti, Nicolussi Caviglia, Alcaraz, Iling jr, Yildiz, Chiesa, Milik. All: Allegri.

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Zanoli, Coulibaly, Basic, Sambia; Tchaouna, Vignato; Ikwuemesi. A disp: Costil, Salvati, Pasalidis, Pellegrino, Ferrari, Legowski, Sfait, Kastanos, Di Vico, Simy, Weissman. All: Colantuono.