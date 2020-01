© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport troviamo un'interessante intervista a Fabio Capello: "Attenta Juve, con Vidal Inter da Scudetto", le parole scelte per il titolo. "Il cileno ha qualità, colmerebbe il gap. Juve, Kulusevski che colpo, bravo Paratici. Ibrahimovic? Sarà utile al Milan, ma il mercato non può finire qui: serve un rinforzo in difesa", la chiosa finale di Don Fabio.