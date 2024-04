Massimo Mauro: "Inter l'unica a fare ragionamenti da big. Alla Juve nessuno parla più di vittorie"

Ai microfoni di Pressing sui canali Mediaset, l'ex bianconero Massimo Mauro ha parlato dello Scudetto dell'Inter soffermandosi principalmente sulla mentalità della squadra nerazzurra cresciuta molto nelle ultime stagioni. Questo il pensiero dell'opinionista:

"Ormai siamo abituati a vedere, in casa Inter, un dirigente che si presenta davanti alle telecamere e spiega apertamente che l'Inter parte con l'obiettivo di vincere qualcosa. Un approccio ormai caratteristico soltanto dei nerazzurri, dato che in casa Juventus non lo fa più nessuno e lo stesso discorso lo si può fare guardando al Milan, non parliamo poi di Roma e Napoli. L'Inter è rimasta l'unica a fare ragionamenti da grande squadra".