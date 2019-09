© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, di Real Madrid e Juventus, parla, intervistato da La Gazzetta dello Sport, anche della Serie A: "Il campionato? Ho visto un po' tutte le big e per lo Scudetto dico che la Juventus è la grande favorita, ha ancora qualcosa in più rispetto alle altre anche se l’Inter si sta avvicinando".