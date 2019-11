© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Capello, ospite negli studi di Sky, commenta la notizia relativa al ritiro del Napoli interrotto dai giocatori senza l'autorizzazione del club: "Ancelotti aveva detto di non essere d'accordo con il ritiro e io sto con lui. Ma è la società che comanda, che decide. Adesso che i giocatori interrompano il ritiro senza autorizzazione è una cosa grave, un brutto precedente e non so come va a finire".