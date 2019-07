Capello: "Juve pronta per la Champions. Vedo bene Napoli e Inter"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"La Juve non ha punti deboli, è pronta per la Champions". Parole e musica di Fabio Capello che tramite le pagine de La Stampa ha fatto il punto sulle big del nostro campionato, partendo ovviamente dalla Juventus: "Hanno costruito uno squadrone. Icardi? Non serve", il pensiero di Don Fabio.

Le altre - Il discorso si sposta poi sull'Inter di Antonio Conte e il Napoli di Carlo Ancelotti: "L'Inter è una buonissima squadra, bene Barella e Sensi. Ma vedo bene anche il Napoli di Ancelotti".