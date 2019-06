© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Se la Juve prende De Ligt è finita. Di nuovo. E si passa direttamente alla stagione successiva". Non ha tanti dubbi l'ex allenatore bianconero Fabio Capello, intervistato sul Corriere dello Sport sul prossimo campionato di Serie A e, soprattutto, sulla bontà della scelta di puntare sul giovane e talentoso difensore dell'Ajax. Il più forte in circolazione nel suo ruolo, secondo Capello, e quindi già un possibile crocevia per le speranze e le ambizioni di Napoli e Inter, subito tagliate fuori dalla lotta per il titolo qualora la 'Vecchia Signora' dovesse riuscire a regalare a Sarri il classe '99.