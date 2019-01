© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Capodanno a Dubai per Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Juventus ha festeggiato il nuovo anno insieme alla sua Georgina Rodriguez, scegliendo la destinazione esotica anche in vista della decima edizione dei Globe Sports Awards. L’evento, in programma il prossimo 3 gennaio, riunirà negli Emirati Arabi giocatori, allenatori, agenti e proprietari di club: tra questi sarà presente ovviamente anche CR7.