Caputi (Il Messaggero): “L’ingiusto playoff è già più di un piano B”

vedi letture

“L’ingiusto playoff è già più di un piano B”. Così, sulle pagine de Il Messaggero, Massimo Caputi legge gli sforzi del calcio per ripartire: “Se, come ci auguriamo, arriverà l’ok si dovranno disputare ben 128 partite entro il 3 agosto, compito non semplice se solo consideriamo l’incubo di nuove positività all’interno delle squadre e soprattutto il monitoraggio sull’andamento del virus e dei contagi nelle varie Regioni d’Italia. Tra difficoltà oggettive e ostacoli a cui si dovrà fare fronte, è fondamentale tenere in considerazione soluzioni alternative. Una di queste è chiudere il campionato attraverso playoff e playout. Questa formula ha un evidente difetto: è ingiusta. Soprattutto per chi come noi è abituato attraverso 38 giornate ad assegnare scudetto, qualificazioni alle coppe e retrocessioni. Detto questo, la formula di playoff e playout risolverebbe però tanti problemi, primi fra tutti quelli sanitari, logistici ed economici”.