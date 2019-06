© foto di Federico De Luca

Massimo Carrera parla di Antonio Conte. L'ex vice dell'attuale mister dell'Inter, attraverso La Gazzetta dello Sport, non ha dubbi: "Cosa porta Conte ai nerazzurri? La voglia di vincere, che è nel suo Dna. Antonio l’ha sempre avuta, già quando era un giovane giocatore. All’Inter darà una mentalità forte, che significa voglia di sacrificarsi, pensare al gruppo e non al singolo, lavorare tutti per un obiettivo".

Carrera ha poi commentato l'approdo di Maurizio Sarri alla Juventus. "Ci sarà un derby al contrario. La Juve ha fatto le sue scelte per trovare un allenatore che sappia dare qualcosa di diverso. Sarri è un bravo tecnico, che ha saputo vincere all’estero", ha detto.