© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Casarin, storico ex arbitro e designatore, ha commentato così Fiorentina-Inter nel corso di Radio Anch'io Sport su Radio Rai Uno: "Abisso è stato sostituito dal VAR che ha corretto un sacco di situazioni che non erano giuste. Alla fine però, una situazione soggettiva, rivista più volte dallo stesso arbitro, è diventata oggettiva. Questo rigore non c'è e basta. Con la tecnologia la presunzione va lasciata a casa. Quando non c'erano riferimenti potevi affidarti alla tua vista e basta, ma ora non si può più sostenere l'insostenibile. Il VAR è stato dominante, e questo significa solo che ci sono tanti errori da togliere".