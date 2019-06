Caso Neymar, dal Brasile: lividi e stress nel referto medico della donna

Fonte: esporte.uol.com.br

Dopo la visita delle scorse ore degli investigatori nel ritiro del Brasile per confrontarsi con Neymar sul presunto stupro nei confronti di una ragazza, il portale UOL Esporte riporta nuovi dettagli riguardanti la vicenda: in particolare nella giornata di oggi sarebbe emerso il referto medico, datato 21 maggio (ovvero 6 giorni dopo il presunto fatto), che parla di lividi, problemi gastrici e sintomi di stress post-traumatico per la donna in questione. Il rapporto, si legge, è stato stilato da un medico privato di un rinomato ospedale di San Paolo.