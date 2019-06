Caso-Neymar, parla la modella: "Mi ha aggredita e stuprata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La modella brasiliana Najila Mendes Trindade de Souza, che ha denunciato Neymar qualche giorno fa, ha confermato in un'intervista a un canale televisivo che è stata vittima di stupro e violenza da parte del calciatore. Al programma di giornalismo investigativo Conexao Reporter, in onda su SBT, la ragazza ha dichiarato: "Sono stata vittima di stupro, aggressione e stupro. Io sono una persona normale che lavora, studia, una modella e una studentessa di interior design che ama lo sport, l'allenamento e la danza. Una figlia e una madre. Sono arrivata a Parigi con il sogno di avere una notte di sesso con lui. Ma era aggressivo, totalmente diverso dal ragazzo che avevo conosciuto nei nostri messaggi. Gli ho chiesto di smettere perché mi faceva male, ma lui ha continuato. È una questione di onore. Sono traumatizzata. Voglio che paghi per quello che ha fatto".