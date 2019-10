"Che la Juve vinca anche giocando male è una preoccupazione in più per gli altri perché quando inizieranno a giocare bene non ce ne sarà più per nessuno. Credo che solo l'Inter possa tenerle testa" questa l'analisi di Antonio Cassano ospite degli studi di Tiki Taka dopo i risultati della decima giornata di Serie A.