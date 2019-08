© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Lozano è un giocatore fortissimo. Mi piace moltissimo. Ha sempre fatto l’esterno a sinistra, ma può giocare anche dietro la punta”. Lo ha detto Antonio Cassano, ex attaccante, nel corso di Tiki Taka. “Secondo me il Napoli può dare filo da torcere per lo scudetto ma alla lunga credo che abbia qualcosa in meno. Credo che quest’anno il titolo andrà all’Inter”, ha concluso.