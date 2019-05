© foto di Federico Gaetano

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, l'ex terzino giallorosso Marco Cassetti ha parlato dell'addio di Daniele De Rossi a fine stagione:

"Mi dispiace per quello che si è venuto a creare attorno a De Rossi. Conosco la persona e il giocatore, avrebbe fatto di tutto per finire la carriera con la maglia che ama. Questo non succederà e mi dispiace, i tifosi hanno già dimostrato e hanno detto la loro a riguardo".