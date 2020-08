Champions, Rummenigge: 'sogno doppietta Bayern-Inter in Europa'

Presidente bavaresi: festa dopo Barça?' No,pensiamo a semifinale'

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Il day after più dolce per il Bayern Monaco che pensa già alla semifinale: parola di Karl-Heinz Rummenigge, presidente del club tedesco che all'indomani dello storico 2-8 sul Barcellona ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport. Dai segreti della squadra di Flick al feeling sempre vivo con l'Inter: un doppio sogno europeo, con Perisic in primo piano. "Sono andato in spogliatoio dopo la partita, aspettandomi di vedere i ragazzi festeggiare una vittoria gloriosa. Ma li ho trovati tranquilli, concentrati: già pronti per la prossima sfida". Forse è questo il segreto? "Loro hanno grande voglia di offrire un calcio attivo e offensivo. Ieri ci sono riusciti in modo strepitoso. Prima della partita ho visto i colleghi del Barcellona che erano un po' nervosi ma i nostri hanno giocato sin dal primo minuto in modo eccezionale". Da ex nerazzurro: è ipotizzabile che Messi possa lasciare il Barcellona per l'Inter? "Sinceramente non conosco i programmi dell'Inter. Ho solo visto che l'Inter sta facendo molto bene in Europa League, vincendo meritatamente contro il Leverkusen in Germania. Mi è piaciuta, è una squadra già molto buona: l'importante non è solo comprare delle stelle, ma che i giocatori stiano bene e che siano un rinforzo effettivo per la squadra. Bayern campione in Champions e Inter in Europa League? Sì, sarebbe - conclude Rummenigge - un sogno perfetto". (ANSA).