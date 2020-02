vedi letture

Chelsea-Tottenham, Mancini e Vialli sugli spalti per Jorginho ed Emerson

Jorginho in campo dal 1', Emerson Palmieri in panchina. Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, è presente a Stamford Bridge per la gara tra Chelsea e Tottenham. Al suo fianco, per il derby londinese, c'è anche Gianluca Vialli capodelegazione della Nazionale italiana.