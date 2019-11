Chiarugi su Piatek: "Sono un bel po’ di mesi che latita"

© foto di Federico De Luca

Luciano Chiarugi, interpellato da MilanNews.it, ha parlato così dell'involuzione di Piatek: "Bisogna cercare di capire cosa gli sia successo. Ha fatto vedere cose estremamente interessanti: gol bellissimi, al volo, di prima. In questo momento non gli gira nulla, diciamo così. Sono un bel po’ di mesi che latita la condizione di questo calciatore, pur giocando sempre. Poi va in nazionale e mette un tap-in. Come mai? Cosa succede? Questi sono gli interrogativi che la società deve porsi, perché se arriva Ibrahimovic, uno tra Leao e appunto Piatek rischia di essere sacrificato. E questo non so se sia giusto. Ma se Ibra ha veramente voglia, come dice, potrebbe ancora fare bene nel nostro campionato".