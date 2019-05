© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano aggiornamenti in merito al processo che vede imputati Pavel Mamaev e Alexander Kokorin, tesserati di Krasnodar e Zenit San Pietroburgo, agli arresti dallo scorso ottobre per un'aggressione ad un pubblico ufficiale del governo di Mosca. Nella giornata odierna la procura ha chiesto un anno e cinque mesi di reclusione per il primo e un anno e sei mesi per il secondo con l'accusa di aggressione e vandalismo.