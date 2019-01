© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Netta vittoria in amichevole per il Chievo di Mimmo Di Carlo che ha avuto la meglio sul Rovereto per 8-0. Dopo che il primo tempo la sfida si era chiusa sull'1-0, realizzato da Sergio Pellissier, nella ripresa è arrivata la tripletta di Stepinski e le doppiette di Meggiorini e Grubac che hanno permesso agli scaligeri di dilagare.