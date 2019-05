Claudia Garcia: "Mourinho vuole tornare ad allenare, c'è il PSG"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso di ‘Calcio&Mercato’, è intervenuta la giornalista Claudia Garcia: “Credo che l’obiettivo dell’Inter sia Conte e non Mourinho perché è ritenuto l’allenatore che può ottenere più risultati in meno tempo. Mourinho però è libero e vuole allenare, non vuole stare fermo, sono aperte diverse possibilità. C’è l’ipotesi PSG ma non so se lui sia la prima scelta, poi c’è il Lione. In Italia invece possono cambiare tante panchine, nel calcio può succedere di tutto”.