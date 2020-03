Collaborazione fra UEFA e CONMEBOL per togliere i giocatori ai club per una sola estate

Come annunciato nelle scorse ore, sia l’Europeo 2020 che la Copa America 2020 sono stati posticipati di un anno, al 2021. Dopo la decisione della UEFA infatti anche la CONMEBOL ha optato per lo spostamento all’estate 2021, ed il motivo lo spiega il portale argentino VarskySports: le due Confederazioni infatti hanno agito in simbiosi, inviando un documento ufficiale alla FIFA, per far sì che i club di tutto il mondo potessero rinunciare ai propri giocatori contemporaneamente e non in due momenti separati e distinti (come appunto sarebbe stato in caso di Copa America nel 2020 e Europeo nel 2021).